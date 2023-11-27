Москвичам рассказали, как в городе отметили День матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На прошлой неделе в Москве проходили посвященные Дню матери мероприятия. Так, в школах и колледжах для мам психологи проводили консультации, в семейных центрах и центрах московского долголетия прошли концерты, мастер-классы и флешмобы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в городе подготовили масштабную праздничную программу, которая шла всю неделю. Концерты и мастер-классы собрали многотысячную аудиторию. Также, продолжила она, москвичи в рамках акции "Поздравь маму" в центрах госуслуг отправили свыше трех тысяч открыток.

Отмечается, что главным событием праздничной программы стал "Лекторий московской мамы". Это цикл из 12 бесплатных лекций, который провели ведущие эксперты и медийные личности. Очно мероприятие посетили более четырех тысяч мам с детьми, еще свыше 400 тысяч зрителей подключились к онлайн-трансляциям топ-лекций в День матери и вебинаров психологов Московской службы психологической помощи накануне праздника.

Кроме того, лекции от школьных психологов и экспертов Городского психолого-педагогического центра на тему "Пять табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка" прошли на 538 площадках. Их посетили свыше 50 тысяч мам подростков. Многие приходили на занятия с мужьями, которые также активно беседовали со специалистами.

В детских городских поликлиниках раздали 100 тысяч необычных рецептов. Каждая мама с ребенком, которая пришла в медучреждение 24 и 25 ноября, получила рецепт с поздравлением и важными рекомендациями. Среди них – выделение времени на прогулки, чтение и хобби, объятия с родными людьми и другие. В завершение рекомендаций каждой маме напомнили, что она должна быть счастливой.

"Движение первых" в каждой школе раздало школьникам миллион "маментинок" – мини-открыток, которые они подарили своим мамам. А в семейных центрах и центрах московского долголетия прошли концерты, тренинги, флешмобы и мастер-классы, которые собрали свыше 12 тысяч бабушек, мам и детей. Помимо этого, в праздник на ВДНХ открылась фотовыставка со снимками столичных мам прошлого века из фондов Главархива Москвы. Выставка продлится до 10 декабря.

Уточняется, что в центре занятости "Моя карьера" мероприятие для мам подготовили на этой неделе. Во вторник, 28 ноября, на фестивале "Мама может" москвички встретятся с крупнейшими российскими работодателями, познакомятся с актуальными профессиями и научатся подбирать образы для работы и повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что в День матери на эскалаторах и в вестибюлях метро, переходах и на платформах МЦК и МЦД звучали поздравления для женщин. На медиаэкранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах показывали праздничный видеоролик. А на семи линиях столичного метро запустили 24 праздничных состава.

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери