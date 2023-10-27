Для установки самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН

Фото: depositphotos/fizkes

Для установки самозапрета на выдачу кредита у клиента могут потребовать ИНН. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Гузнова.

В одобренном Госдумой законопроекте предполагается использование для данной операции СНИЛС. Однако этот документ есть не у всех групп населения, в связи с чем начались серьезные обсуждения замены идентификатора, отметил Гузнов.

Так, в качестве альтернативы предлагался ИНН. По словам Гузнова, департамент управления данными будет заниматься решением этого вопроса. На данный момент эта тема еще не закрыта.

В пресс-службе ЦБ РФ подчеркнули, что идентификатор должен отвечать признакам уникальности и неизменности. Вместе с тем подробное обсуждение замены СНИЛС на ИНН пока не проводилось, добавили в Банке России.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов внесли в Госдуму в конце апреля. Инициатива изменит положения федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)".

Целью данной меры является "предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами" посредством незаконного приобретения персональных данных и методов психологического воздействия.

Чтобы установить самозапрет, россияне смогут бесплатно подать соответствующее обращение в бюро кредитных историй.

Комиссию за оформление автокредитов в РФ могут сократить до 4%