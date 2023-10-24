Российские банки будут указывать полную стоимость кредитов с января 2024 года

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Российские банки будут указывать на своих сайтах полную стоимость кредитов с 21 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России, пишет РИА Новости.

Соответствующие рекомендации кредитным организациям выпустили Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в феврале этого года. Часть банков уже исполнили эти рекомендации, не дожидаясь требований закона, уточнили в ЦБ РФ.

С другими организациями Центробанк еще ведет активную работу, так как на внесение некоторых изменений нужно больше времени, заключили в Банке России.

Эксперт проекта "За права заемщиков" Народного фронта Александра Пожарская уточнила, что 23 октября вступила в силу норма закона, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки без указания полной стоимости кредита.

"Однако пока речь идет только о той рекламе финансовых продуктов, которая размещена на сторонних носителях и сайтах", – сказала Пожарская.

Поэтому банки все еще изымают рекламную продукцию, которая не соответствует закону, а также перестраивают маркетинговую стратегию. Кроме того, она подтвердила, что норма о публикации полной стоимости кредита рядом со ставками на сайте и в местах обслуживания клиентов вступает в силу только 21 января 2024 года.

Ранее аналитики узнали, что около 72% опрошенных россиян хоть раз брали деньги в кредит. 44% из них еще продолжают выплачивать долг, а 28% жителей смогли погасить кредит досрочно. Кроме того, 25% россиян никогда не брали кредитов, а 3% планируют оформить долговые обязательства.

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