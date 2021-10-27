Врач назвал самые опасные для кишечника продукты

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Для сохранения слизистой оболочки кишечника в оптимальном состоянии следует избегать некоторых опасных продуктов, считает немецкий врач Томас Фрилинс.

В стоп-лист медик включил сахар, соленые, копченые и колбасные изделия. Он отметил, что сладкая пища является благоприятной средой для размножения определенных видов бактерий.

"Именно те из них (бактерий. – Прим. ред.), которые расщепляют простые сахара, размножаются благодаря сладостям особенно быстро. Это подавляет размножение бактерий, специализирующихся на более сложных сахарах", – приводит слова специалиста издание Focus.

Он также отметил, что копченые продукты находятся в списке канцерогенов, поэтому не стоит съедать более 500 граммов мяса в неделю. Кроме того, не стоит злоупотреблять и так называемыми плохими жирами. Они есть в свином сале, майонезе, маргарине.

"Лучшие друзья здоровой слизистой оболочки кишечника – балластные вещества. Они содержатся, например, в бобовых – горохе, фасоли, чечевице и нуте, а также в шпинате, савойской капусте и моркови", – добавил Фрилинс.

К полезным для кишечника продуктам медик также отнес бананы, они богаты инулином. В список также попали рыба, фруктовые пюре, серый хлеб и картофель в мундире.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара. В список попали быстро завариваемые каши, мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой.