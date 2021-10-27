Врачи рассказали о пользе и опасности костного бульона

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В костном бульоне содержится множество полезных веществ, однако для некоторых людей он может быть опасен. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врачей.

Костным называют крепкий бульон из мясных, птичьих или рыбьих костей. Такое блюдо готовится от двух до 18 часов.

Врач-терапевт рассказал, что костный бульон богат полезными веществами: кальцием, магнием, калием, фосфором, глюкозамином, хондроитином, коллагеном, витаминами A, B2, B12 и E и другими. В результате блюдо укрепляет кости человека, поддерживает здоровье суставов.

Нутрициолог Екатерина Маслова советует употреблять костный бульон женщинам. Коллаген, содержащийся в бульоне, поддерживает молодость кожи.

Специалисты считают, что варить костный бульон нужно максимально долго. По их мнению, чем дольше готовится блюдо, тем больше веществ в нем экстрагируется, а состав становится концентрированнее и богаче.

"Рыбный бульон варится около 1,5–2 часов, куриный – около 2–4 часов, из говяжьих костей – 12–18 часов", – отметила диетолог Полина Королева.

Врачи советуют для готовки использовать разные части: трубчатые кости, хвост, копыта. Кроме того, в бульон лучше добавить уксус, который поможет извлечь питательные вещества из костей.

При этом Маслова советует особое внимание уделять качеству костей. По ее словам, важно, чтобы животных и птиц не кормили антибиотиками и гормонами. Говядину она советует выбирать травяного, а не зернового откорма.

Врач-терапевт Наталья Васильева тем временем отметила, что на сегодняшний день нет клинических исследований о пользе или вреде костного бульона.

"Вообще вопрос сомнительный. Что-то из разряда рецептов бабушки. Не существует внятного объяснения, как бульон может действовать на процессы в организме. Провести достоверные клинические исследования также проблематично ввиду наличия множества различных рецептов приготовления блюда", – подчеркнула специалист.

Она уверена, что в костном бульоне нет волшебных свойств, так как при длительной варке разрушаются многие ферменты и витамины. Васильева также не рекомендовала употреблять бульоны из жирных сортов мяса людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенным холестерином.

Ранее диетолог рассказала о пользе домашнего попкорна. По словам специалиста, попкорн без сахара и ароматизаторов, приготовленный в домашних условиях, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины B, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты.

