Заключенные после работы на стройках могут получить возможность освободиться по УДО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заключенные, работающие на стройках, сохранят право выйти по УДО. Соответствующий законопроект подготовил Минюст РФ, сообщает "Российская газета".
Действующие правила гласят, что, переезжая в исправительный центр, заключенный отодвигает право на условно-досрочное освобождение. В противном же случае он может раньше выйти из тюрьмы. Поэтому, когда заключенный имеет реальные шансы на УДО, он не стремится переходить в исправительный центр.
Министерство юстиции же предложило при расчете срока УДО учитывать весь период содержания человека под стражей.
В России право на замену лишения свободы на принудительные работы имеют около 182 тысяч заключенных. Исправительные центры создаются при крупных предприятиях или стройках. На таких базах заключенные могут пользоваться сотовым телефоном, общественным транспортом и посещать магазины без сопровождения.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, заключенным предоставят новые достойные условия.
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