Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы не исключают возможности привлечения заключенных к работе на стройках, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, власти проследят за развитием этой тенденции в стране.

"Будем смотреть, анализировать, при необходимости тоже примем участие. Сегодня таких наработок нет, справляемся своими силами", – приводит слова Загрутдинова РИА Новости.

Глава департамента при этом подчеркнул, что в столице невозможно полностью закрыть потребность в рабочей силе за счет заключенных. Он рассказал, что на объектах строительства в Москве не хватает около 15 000 работников различных специальностей.

"У нас на сегодняшний день на строительных площадках нет негативных ситуаций, связанных с пандемией. Работают 60 000 человек, нам по-прежнему хотелось бы привлечь хотя бы еще 15 000 человек, мы над этим работаем. Нам нужны и рядовые сотрудники, и проектировщики, и инженеры. Нам не хватает специалистов разной квалификации", – заявил Загрутдинов.

При этом, по его словам, нехватках трудовых ресурсов не повлекла снижение темпов строительства объектов.

"За девять месяцев 2021 года департаментом строительства введено 103 объекта площадью более 1,6 миллиона квадратных метров. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года мы видим более чем двукратный рост", – заключил Загрутдинов.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, заключенным предоставят новые достойные условия.