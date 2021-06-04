Хуснуллин сравнил с "Операцией "Ы" использование труда заключенных на стройках

Фото: кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"; режиссер – Леонид Гайдай; производство – "Мосфильм"

Идея привлекать заключенных к строительным работам имеет право на жизнь, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Своим мнением он поделился в интервью РБК.

Он уточнил, что подобная практика не нова. В связи с этим чиновник вспомнил об известном советском фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", в котором была обыграна ситуация с привлечением к труду осужденных за различные нетяжкие преступления.

"В Советском Союзе вот я сам лично работал на кирпичном заводе с осужденными. На своем опыте могу сказать, что это да, спецкомендатура, они жили в общежитиях, работали на строительных площадках, или в ЖКХ они работали, в сельском хозяйстве. Вот вы фильм помните, когда там осужденных приглашали работать на винзавод, на стройку? Это "Операция "Ы", – сказал Хуснуллин.

Он объяснил, что из-за оттока из страны мигрантов в связи с пандемией стоимость рабочей силы выросла на 50–100%, что приводит к удорожанию строительства и, соответственно, жилья.

На данный момент в России порядка 180 тысяч заключенных могут покидать места отбывания наказаний, чтобы работать.

Ранее сообщалось, что в течение июня на строительство Байкало-Амурской магистрали отправят первые отряды из 600 заключенных. Такое решение коснется тех, чьим наказанием стали принудительные работы. При этом для них предусмотрены достойные условия труда и заработная плата.

