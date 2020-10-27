Врач заявил, что в России 0,3% пациентов с коронавирусом имеют ВИЧ-инфекцию

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Главный внештатный специалист Минздрава Алексей Мазус сообщил, что порядка 4,7 тысячи пациентов с коронавирусом являются ВИЧ-положительными.

Мазус отметил, что доля таких пациентов составляет около 0,3% от общего числа заболевших COVID-19. При этом, по его словам, данная статистика является неточной. По предварительным данным, от коронавируса скончался 161 пациент с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.

"Данные всего мира говорят, что больные ВИЧ-инфекцией не отличаются по течению болезни от больных без ВИЧ-инфекции. В первую очередь это из-за антиретровирусной терапии, получают препараты и имеют сохранную вирусную нагрузку. Проблемы начинаются при иммуносупрессии. <…> Как правило, COVID-19 течет сложнее, и, как правило, больше тяжелых форм", – приводит Агентство "Москва" слова Мазуса.

Специалист подчеркнул, что перестать бояться ВИЧ-инфекции можно будет только после создания соответствующей вакцины.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что у людей с сахарным диабетом в 10 раз чаще выявляют коронавирусную инфекцию.

По ее словам, по сравнению с началом прошлого года численность пациентов с сахарным диабетом среди взрослого населения выросла на 4,7%, среди детей – на 5,3%.

