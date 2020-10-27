Юлия Савичева рассказала о своей самой большой фобии

Фото: instagram.com/yuliasavicheva
Певица Юлия Савичева рассказала, что ее самым большим страхом всегда была темнота. Об этом сообщают "Дни.ру".
Артистка отметила, что, кроме отсутствия света, ее пугало и одиночество в темных помещениях.
"А если что-то вдруг померещится ночью – я включала свет и засыпала только так", – поделилась исполнительница, добавив, что ее страх усиливался после просмотра страшных фильмов. Тогда девушка вовсе боялась ходить по квартире.
Савичева также рассказала, что однажды на гастролях из-за данного страха у нее началась паника. Так, в гостиничном номере был светильник с датчиками движения.
"Я одна в номере, собираюсь спать. Вдруг раздаются какие-то шорохи, а потом светильник загорается и гаснет сам по себе… Естественно, у меня началась настоящая паника", – прокомментировала звезда.
Сразу после этого она включила все освещение в номере и просидела при свете почти всю ночь.
Певица призналась, что избавиться от фобии она смогла после рождения дочери, которой ее страх не передался.
Ранее психолог Сергей Ланг рассказал, что из-за выросшего объема информации у людей в последнее время увеличилось количество страхов, которые парализуют волю и портят качество жизни. Одними из самых распространенных он считает страх одиночества, потери работы и аэрофобию.
"Жизнь в большом городе": ковидные фобии
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