Биолог Трофимова: тушенка является частью рациона космонавтов

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Тушенка является частью рациона космонавтов, поскольку она легко усваивается и содержит много белка, сообщила биолог Ольга Трофимова в беседе с News.ru.

По словам эксперта, тушенка, изготовленная по ГОСТу 32125-20, содержит только мясо и специи, поэтому в ней много белка, а также она легко усваивается. Эти свойства делают ее идеальным продуктом для восстановления сил после нагрузок, тренировок или болезни.

Биолог отметила, что тушенка полезна людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как она заменяет жареное или запеченное мясо. У нее нулевой гликемический индекс, поэтому она подходит для людей с сахарным диабетом.

Также тушенка подходит для тех, кто хочет быстро набрать мышечную массу, поскольку она содержит аминокислоту триптофан, которая способствует расслаблению нервной системы.

Трофимова подчеркнула, что тушенка не рекомендуется людям с ожирением и повышенным уровнем холестерина из-за ее высокой калорийности.

Биолог также рассказала, что качественная тушенка производится на специальном оборудовании при высоком давлении и температуре 120 градусов. Это гарантирует отсутствие болезнетворных бактерий и делает консервы безопасными для употребления.

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