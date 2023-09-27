Опубликован ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

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На площадке ММПЦ "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". Уже в 24-й раз его организует Ассоциация менеджеров при поддержке ИД "Коммерсант".

В этом году в список лауреатов вошли топ-менеджеры в 12 основных и 4 специальных номинациях из 20 отраслей. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество. Участники рейтинга этого года и победители прошлых лет оценивали достижения коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев.

В рамках дискуссии эксперты обсудили роль искусственного интеллекта в стратегическом менеджменте компаний. Также они поделились своим отношением к использованию технологий ИИ в управленческих процессах.

По словам гендиректора "Национальной Медиа Группы" Светланы Балановой, в информационных медиа искусственный интеллект тоже уже применяется, однако пока только для подбора информации.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что распространение искусственного интеллекта является одним из фундаментальных вызовов современности, который носит поистине трансформационный характер для российского бизнеса.

О том, как ИИ используется в медицине, рассказал партнер группы компаний BestDoctor Влад Вольфсон. Он отметил, что виртуальные помощники все активнее внедряются в работу компаний, присутствуют на онлайн-совещаниях и берут на себя часть функций управленцев.

Прошедшей осенью в Москве определили 17 победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров" 2022 года. В номинации "Лучший высший руководитель" выиграл главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, лучшим финансовым директором назвали зампрезидента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова. Приз в номинации "Лучший коммерческий директор" получил директор по продажам "Инвитро" Филипп Сапронов.