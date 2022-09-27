КС РФ принял отставку судьи Константина Арановского

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Конституционный суд России удовлетворил прошение судьи КС Константина Арановского об отставке, сообщается на сайте суда.
"Конституционный суд рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его", – говорится в сообщении.
Уточняется, что с 27 сентября Арановский является судьей Конституционного суда в отставке.
В 2020 году Константин Арановский призвал не считать Россию правопреемницей СССР. Он указал на незаконность создания Советского Союза и призвал не рассматривать реабилитацию жертв репрессий как возмещение вреда, нанесенного потерпевшему виновным лицом.
Он считает, что Россия не должна быть связана с "тоталитарными преступлениями" ни лично, ни через правопреемство. Такое мнение Арановский выразил после решения КС о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Речь идет о трех женщинах, которые обратились к властям с просьбой предоставить им жилье, где ранее находились их родственники до репрессий. Им было отказано в просьбе, однако суд встал на их сторону.
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