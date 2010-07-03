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19:31

В Москве около 450 тысяч детей получают дошкольное образование

общество город образование дети

19:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дошкольное образование в Москве получают около 450 тысяч детей, сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы. Департамент отметил, что 27 сентября празднуется день работников дошкольного образования.

"Сегодня дошкольное образование в Москве получают около 450 тысяч детей – более чем в 1,5 раза больше, чем в 2010 году. Местами в дошкольных группах обеспечены юные жители столицы от двух лет четырех месяцев и чьи родители выразили желание. В большинстве районов города детям предоставлены места в районах проживания", – сказано в сообщении.

В этом году в Москве было введено в эксплуатацию 14 зданий школ и дошкольных групп.

Всего с 2011 года в столице построили 330 зданий детских садов и школ. Из них 232 было построено за счет средств городского бюджета, 98 – за счет инвесторов.

Отмечается, что в этом учебном году в Москве будет открыто еще 13 новых зданий для размещения дошкольных групп.

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общество город образование дети

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