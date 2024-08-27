Депутат МГД Орлов рассказал о проекте "Московское долголетие"

Фото: Иван Акифьев

Для горожан старшего возраста работает 134 центра московского долголетия. Очень популярными у "долголетов" стали путешествия по Москве и Подмосковью на "Добром автобусе", рассказал депутат Московской городской думы Степан Орлов.

"Я рад, что наши клубы пользуются такой популярностью у жителей "серебряного" возраста. Здесь находят занятия по душе недалеко от дома, находят единомышленников и мотивацию к активной и насыщенной жизни. Помимо общей программы, здесь предлагаются активности с учетом пожеланий постоянных посетителей. Летом запускаются спецпроекты: занятия на свежем воздухе, соревнования, танцевальные вечера. Например, акция "Добрый автобус" – это экскурсии по знаковым местам Москвы и Подмосковья с посещением музеев, знаменитых памятников", – рассказал Орлов.

Он отметил, что в таких поездках участникам дополнительно рассказывают о деятельности клубов и возможностях для его посетителей.

"Я неоднократно встречался с дорогими "долголетами" на территории Южного округа перед их экскурсиями, поэтому могу сказать, что "Добрый автобус" – прекрасная задумка для тех, кто чувствует в себе потребность путешествовать и расширять кругозор. Сегодня центры московского долголетия – это места не только для досуга, но и для теплого душевного общения, что невероятно важно для поддержания оптимизма и бодрости духа в почетном возрасте", – отметил Орлов.

Он подчеркнул, что Москва сегодня развивает лучшие практики досуговой деятельности для жителей старшего поколения. И они должны стать отличным примером для регионов, где такая работа пока не налажена.

В рамках проекта "Московское долголетие" работают свыше 40 литературных мастерских. Здесь горожане старшего возраста могут освоить азы писательского искусства под руководством педагогов.

Посещать курсы могут как новички, так и люди с опытом. Все занятия проводятся под руководством профессиональных преподавателей: филологов, писателей, редакторов и литературоведов.