В России за сутки выявили 47 093 случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 47 093 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве – 6 915, Санкт-Петербурге – 4 214, Подмосковье – 2 995, Краснодарском крае – 1 703.

От последствий инфекционного заболевания скончались 90 человек. Между тем выздоровели после прохождения лечения 32 642 пациента. Число госпитализаций составило 4 354, что на 11,3% больше показателя предыдущего дня.

Всего с начала пандемии в России выявлено 19 359 066 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 18 467 738 человек.

Ранее в Госдуме усомнились в эффективности масочного режима. Там отметили, что положительный эффект этой меры не доказан, поэтому говорить о ее влиянии на распространение COVID-19 нельзя.

