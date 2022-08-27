Юрист рассказала о праве некоторых россиян на бесплатное жилье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатно в России можно получить либо муниципальное, либо служебное жилье. Об этом рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
Как пояснила специалист, муниципальное жилье – это помещение, которое передают гражданину местные власти по договору социального найма. Пользоваться им можно неограниченное количество времени, но продать, подарить, использовать как предмет залога нельзя. Также за такое жилье не надо платить налогов.
"Квартиру по договору социального найма могут получить те, у кого нет собственного жилья и возможности его приобрести либо семьи, где на каждого члена семьи приходится менее учетной нормы", – отметила Гусятникова.
В свою очередь, служебное жилье выдают военнослужащим, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, врачам, учителям, депутатам, чиновникам, дворникам, сотрудникам МЧС и так далее.
Эксперт добавила, что служебное жилье могут дать только тем, у кого в собственности нет других жилых помещений и только на то время, пока человек работает в данной организации.
Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала рассказал, как добиться наказания для курящих соседей в случае, если те нарушают право на благоприятную окружающую среду.
По словам эксперта, подобное право гражданину гарантируют Конституция РФ и федеральное законодательство, а также нормы рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. К последней РФ присоединилась в 2008 году. Именно поэтому соседи должны соблюдать предписанные правила.
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