В Совфеде оценили предложение об отмене МРОТ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Предложение об отмене МРОТ похоже на пиар, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
"Мне кажется, это пиар, поэтому зачем мы с вами будем это обсуждать? Где он был все эти 5 лет? Он не знал о МРОТ? Поэтому, мне кажется, тема закрыта для обсуждений", – сказала Святенко "Газете.ру".
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев ранее выступил с предложением отменить в стране МРОТ, поскольку это понятие устарело. Он выразил мнение, что вместо этого опираться нужно на прожиточный минимум.
Ранее Арефьев предложил увеличить рабочую неделю ради улучшения экономической ситуации в стране. Он считает, что в России сейчас нет инструментов, которые могли бы позволить перевести производство на укороченную рабочую неделю.
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