Правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей на развитие туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Правительство России выделит 1,2 миллиарда рублей на грантовую поддержку инициатив по развитию туризма. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Он рассказал, что гранты по результатам конкурса получат компании и индивидуальные предприниматели, которые предложат наиболее интересные проекты по созданию туристских маршрутов и мобильных путеводителей, инфраструктуры.
Размер гранта будет определен комиссией по заявке претендента. Максимальный размер гранта на компанию составит три миллиона рублей. Мишустин подчеркнул, что эта мера позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив.
Ранее сообщалось, что более пяти тысяч человек воспользовались цифровой туристической платформой Russpass в столице со времени ее запуска 20 июля. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, российский проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников.
Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.
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