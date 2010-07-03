Главный педиатр столицы призвал не мазать солнечные ожоги сметаной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При солнечных ожогах кожу не нужно мазать сметаной или другими народными средствами. На пораженные участки необходимо нанести специальные средства, рассказал главный педиатр Москвы Исмаил Османов в программе "Бегу к врачу. Дети", которая выходит на YouTube-канале департамента здравоохранения столицы.

"Это совершенно неэффективно, есть специальные препараты, которые лучше брать с собой и использовать при солнечных ожогах после долговременного пребывания на солнце", – сказал педиатр.

Он отметил, что ребенок не должен находиться под открытыми лучами солнца. Наиболее комфортный период – до 10:00 и после 17:00 часов.

Также он подчеркнул, что адаптация ребенка на отдыхе занимает не менее двух недель.

Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки ранее рассказал, что перед выходом на солнце не стоит есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма из-за содержания в них фурокумарина, который делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, повышая риск получения ожога.

По его словам, очень важно помнить про солнцезащитный крем. Однако если ожог уже получен, то его не следует мазать растительным маслом, йогуртом или лимоном.