Любителей загара предупредили о риске заболеть меланомой

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Любителей позагорать предупредили о риске развития меланомы – злокачественной опухоли пигментных клеток кожи. Если человек за свою жизнь получил больше 26 солнечных ожогов, риск возрастает в два–три раза, сообщает News.ru.

Как подчеркнул врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов, ожогом считается даже легкое покраснение кожи, а не только появление на ней волдырей.

Кроме того, в зоне риска развития меланомы находятся люди с большим количеством родинок на теле. "Если человек генетически предрасположен к появлению этих пигментированных образований, то каждый хороший загар будет множить их количество. Родинки появляются чаще в двух возрастных периодах: от 20 до 30 лет и в 40–50 лет", – уточнила дерматолог-косметолог Зоя Константинова.

Предрасположенность к меланоме зависит от фототипа кожи, пояснили врачи. По их словам, особенно осторожными должны быть людей с первым и вторым фототипом, то есть со светлой кожей и светлыми глазами, ведь в их организме образуется меньше всего меланина.

"Я бы посоветовала светлокожим и голубоглазым не загорать вообще. В часы солнечной активности им можно находиться только в тени, и желательно в майке", – заявила Зоя Константинова. Она рекомендовала пользоваться кремом с SPF от 50 и выше, чтобы сократить до минимума вероятность солнечных ожогов.

Ранее дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки дал советы по лечению солнечных ожогов. Перед выходом на солнце не стоит есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма из-за содержания в них фурокумарина. Он делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, повышая риск получения ожога, пояснил специалист.

По его словам, очень важно помнить про солнцезащитный крем, а если ожог уже получен, кожу нужно охладить влажной тканью, нанести увлажняющий крем без отдушек, принять ибупрофен и пить как можно больше воды. Солнечные ожоги не следует мазать растительным маслом, йогуртом или лимоном, предупредил врач.