В Роструде рассказали о новой графе в резюме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель главы Роструда Денис Васильев сообщил, что при размещении резюме на портале "Работа в России" будет также учитываться опыт волонтерской деятельности соискателя – для этого будет интегрирована система "Добровольцы России". Об этом пишет "Российская газета".

По словам Васильева, соответствующая отметка в резюме станет доступна уже со следующего года.

"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя", – говорится в сообщении Роструда.

Ранее эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина рассказала о наиболее популярных способах поиска работы среди молодежи России. По словам эксперта, онлайн-агрегаторы дают возможность собрать максимум информации о вакансии и ознакомиться с отзывами. Забелина добавила, что агрегаторы позволяют отправить резюме сразу в несколько компаний, что в разы повышает шанс найти работу.