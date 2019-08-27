В Роструде рассказали о новой графе в резюме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель главы Роструда Денис Васильев сообщил, что при размещении резюме на портале "Работа в России" будет также учитываться опыт волонтерской деятельности соискателя – для этого будет интегрирована система "Добровольцы России". Об этом пишет "Российская газета".
По словам Васильева, соответствующая отметка в резюме станет доступна уже со следующего года.
"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя", – говорится в сообщении Роструда.
Ранее эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина рассказала о наиболее популярных способах поиска работы среди молодежи России. По словам эксперта, онлайн-агрегаторы дают возможность собрать максимум информации о вакансии и ознакомиться с отзывами. Забелина добавила, что агрегаторы позволяют отправить резюме сразу в несколько компаний, что в разы повышает шанс найти работу.
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