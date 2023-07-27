Россиянам рассказали, из каких материалов выбрать одежду для комфорта в жару

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В жаркую погоду следует отказаться от обтягивающей и темной одежды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на производителя одежды, создателя и генерального директора компании-производителя спортивной одежды Виталия Цыганкова.

"Отказываться от любимых тканей совсем не обязательно, главное – оценить их характеристику. А если хочется найти универсальный материал, то это, конечно, хлопок – база для любого времени года", – поделился эксперт.

По словам Цыганкова, особенность хлопка заключается в том, что он не перегревается на солнце, впитывает пот и поддерживает нормальную температуру тела.

Что касается темных и обтягивающих вещей из синтетики, от таких в жаркую погоду лучше отказаться, считает эксперт. Такая одежда не только не впитывает пот, но и оставляет разводы на материале.

Прежде всего Цыганков рекомендовал обращать внимание на светлую одежду. Она меньше притягивает солнечные лучи и не нагревается в жару.

До этого доктор медицинских наук, главный специалист Института космических исследований РАН, профессор Рина Заславская порекомендовала покрывать в жару голову. Для этого можно использовать кепку или панамку – что-нибудь с козырьком или полями. Головной убор также должен быть из натурального материала, сообщила эксперт.

