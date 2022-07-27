Средняя площадь новых квартир в Москве достигла 46 квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Средняя площадь квартир в новостройках массового сегмента Москвы достигла 46,8 квадратного метра. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на "Метриум".

Наиболее заметно средняя площадь уменьшилась в июне – на 2,1 квадратного метра, а за последние два года – на 10 квадратных метров. Студии за последние два года уменьшились до 24,2 квадратного метра, однокомнатные квартиры – до 38,3 квадратного метра, двухкомнатные – до 59,1 квадратного метра, трехкомнатные – до 81 квадратного метра, а апартаменты – до 35,3 квадратного метра.

Гендиректор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин пояснил, что квартиры разной площадью проектируют, чтобы они были доступны покупателям с разными бюджетами. Однако управляющий партнер "Метриума" Надежда Коркка отметила, что застройщики оптимизируют жилплощадь из-за роста себестоимости строительства на фоне сокращения доходов населения.

Отмечается, что в общем объеме предложения доля студий увеличилась с 12% до 23%, а однокомнатных квартир – с 29% до 35%. Вместе с тем доля двухкомнатных квартир сократилась до 29%, а трехкомнатных – до 12%. В июне 2022 года средняя стоимость квартир в новостройках достигла 282 000 рублей, что на 55% больше, чем в июне 2020 года.

Коммерческий директор ГК "Основа" Игорь Сибренков поведал, что девелоперы стараются отказаться от длинных коридоров и объединить кухню с гостиной. Иногда часть функций выносят за пределы квартиры, например, кладовки размещают на этажах с подземным паркингом.

Ранее сообщалось, что в России отмечается снижение цен на жилье в новостройках и на вторичном рынке, такую динамику связывают со снижением доходов россиян из-за высокой инфляции. По словам руководителя центра новостроек компании "Этажи" Сергея Зайцева, рост цен на рынке отмечался еще в июне, поскольку многие застройщики закладывали в них комиссии за субсидирование ипотечных ставок.

