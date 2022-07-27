Вирусолог рассказал, сколько заразившихся будет на пике COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Степень увеличения количества заразившихся отличается в различных государствах, в России число ограничится 20 000–30 000 ежесуточно. Об этом рассказал вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Он отметил, что в Японии зафиксировали сильное увеличение количества зараженных, однако в большинстве стран это число намного меньше. При этом эксперт добавил, что волна заболевания началась во многих государствах.
"Она вызвана в основном вариантом BA.5, но другие варианты тоже участвуют в этом. В ряде стран, где она началась в начале июня, уже намечается заметный спад", – пояснил Альтштейн.
Вирусолог подчеркнул, что в некоторых государствах волны пока не было, однако она может начаться. При этом увеличение, по его словам, будет идти один месяц.
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что семь случаев заболевания новым вариантом коронавируса "Кентавр" выявлено в России в настоящее время. Эксперт также отметила отсутствие необходимости введения коронавирусных ограничений на федеральном уровне.
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