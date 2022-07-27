В Москве за сутки госпитализировали 269 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки госпитализировали 269 пациентов с установленным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
После прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели 1 753 человека. Еще 13 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на COVID-19 скончались.
За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 3 673 новых случая коронавируса. Накануне было выявлено 2 037 случаев. Всего с начала пандемии в столице выявили 2 807 097 случаев коронавируса, выздоровели 2 604 050 человек, умерли 44 419 человек.
Всего за последние сутки в России госпитализировали 1 628 человек с коронавирусом. Это на 2,2% меньше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 регионах, снижение – в 48. Без изменений ситуация осталась в 3 субъектах России.
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