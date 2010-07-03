В несогласованном митинге в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек

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В несогласованном мероприятии в центре столицы приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, на несанкционированной акции за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Отмечается, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу людей по Тверской улице. Полиция предупредила участников митинга о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями. Тех, кто вопреки запрету останавливается у здания мэрии, задерживают и доставляют в автозаки.

Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности акции 27 июля. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.