Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аномально холодная погода ожидает москвичей 30 и 31 июля. По прогнозам синоптиков, температура в в столичном регионе в последние дни июля опустится до 11-16 градусов тепла.

"30 и 31 июля будут аномально холодными. Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета. Но в этом году наоборот - ночные температуры 5-10 градусов, а днем всего лишь 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы", – сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Специалисты отмечают, что похолодание может побить температурный рекорд 1977 года. Именно тогда в эти дни были зафиксированы самые низкие температурные показатели. 30 и 31 июля 1977 года температура в столице составила +7...+7,5 градуса.

По словам метеоролога, 29 июля пройдет небольшой дождь, температура днем составит 14-16 градусов. В выходные будет тепло и без осадков.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидают последние жаркие дни. В субботу, 27 июля, воздух в городе прогреется до +28 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако фон его все еще будет близок к нормальному.

По данным метеорологов, последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца. Согласно данным метеорологов, в июле столбики термометров доходили максимум до 25,6 градуса. Такая температура была зафиксирована специалистами 1 и 22 июля.

