На фестивале сыра на ВДНХ можно будет купить продукцию 50 производителей

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
На Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ можно будет купить продукцию 50 производителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Фестиваль пройдет на площадке Северного сквера ВДНХ с 3 по 5 августа. Посетители смогут попробовать и купить понравившиеся сыры. Помимо этого, гостей фестиваля ждут различные мастер-классы и лекции.
Сыры для фестиваля привезут из 20 российских регионов – от Псковской области до Алтая. На ярмарке в главном шатре можно будет купить моцареллу, халуми и фету, сыры с голубой и благородной плесенью, полутвердые и твердые.
Также на фестивале состоится II ежегодный конкурс "Лучший сыр России".
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