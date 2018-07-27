На фестивале сыра на ВДНХ можно будет купить продукцию 50 производителей

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

На Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ можно будет купить продукцию 50 производителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Фестиваль пройдет на площадке Северного сквера ВДНХ с 3 по 5 августа. Посетители смогут попробовать и купить понравившиеся сыры. Помимо этого, гостей фестиваля ждут различные мастер-классы и лекции.

Сыры для фестиваля привезут из 20 российских регионов – от Псковской области до Алтая. На ярмарке в главном шатре можно будет купить моцареллу, халуми и фету, сыры с голубой и благородной плесенью, полутвердые и твердые.

Также на фестивале состоится II ежегодный конкурс "Лучший сыр России".