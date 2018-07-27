В российском Forbes сменился главный редактор

В российском представительстве американского финансово-экономического журнала Forbes сменился главный редактор. Николая Мазурина на должности сменил Андрей Золотов. О кадровых изменениях сотрудникам рассказали на встрече с издателем журнала.

Как сообщает ТАСС, прежний главный редактор утвердил материал в печать, несмотря на рекомендации юристов издания его доработать. По мнению владельцев издания, публикация могла вызвать серию исков в защиту чести, достоинства, деловой репутации и неприкосновенности частной жизни от физических и юридических лиц, упомянутых в статье.

"Назначение Андрея Золотова на пост главного редактора Forbes – это один из шагов на пути реализации стратегии развития медиагруппы ACMG и портфеля брендов", – прокомментировали назначение в пресс-службе медиа группы ACMG.

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях – в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Ранее журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Первую строчку очередного списка, как и в прошлом году, занял нападающий Washington Capitals Александр Овечкин.