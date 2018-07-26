В Forbes объяснили исчезновение из номера статьи о братьях Магомедовых

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Издатель российской версии журнала Forbes прокомментировал исчезновение статьи "Дела семейные" о бизнесменах – братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых из августовского номера.
"Материал "Дела семейные" на данный момент дорабатывается, его перенос из августовского номера журнала Forbes Россия связан с замечаниями юридической службы издания", – цитирует ТАСС своего собеседника.
Источник подчеркнул, что первым в прокуратуру обратился и.о. главного редактора Николай Мазурин. Он хотел выяснить "нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство".
При этом Мазурин был в курсе опасений юристов, которые рекомендовали доработать материал. Якобы публикация могла вызвать серию исков в защиту чести, достоинства, деловой репутации и неприкосновенности частной жизни от физических и юридических лиц, упомянутых в статье.
Братья Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей. Ранее Мосгорсуд продлил им арест до 5 августа.
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