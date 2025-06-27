До 19 градусов и облачная с прояснениями погода ожидаются в Москве 27 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 17 до 19 градусов тепла прогнозируется в Москве в пятницу, 27 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 14–19 градусов.

Ветер будет северо-западным с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 27 июня станет самым холодным днем в Москве на этой неделе. Уже 28 июня влияние циклона станет меньше, из-за чего температура днем поднимется до 20 градусов.

Также синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в столице ожидается прохладная и дождливая погода до середины июля. В ближайшие две недели температура в городе будет держаться на уровне 20 градусов с незначительными колебаниями и высокой вероятностью осадков.