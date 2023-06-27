Врач рассказала, как снизить риск перелома шейки бедра

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Правильное питание, физическая активность и соблюдение мер предосторожности позволят снизить риск перелома шейки бедра. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Чаще всего с переломами сталкиваются люди старшего возраста, у которых кости уже не такие крепкие.





Надежда Чернышова врач-терапевт В зоне риска пожилые женщины, особенно если они худые, мало весят. Они в большей степени подвержены риску переломов вообще и шейки бедра в частности.

Таким людям рекомендуется включать в рацион больше продуктов, богатых кальцием. "Кальций хорошо усваивается из холодца, бульонов. Также это могут быть молочные продукты", – перечисляет терапевт.

Одним из способов профилактики переломов также является физическая активность. "Если человек много двигается, ходит, занимается зарядкой, даже если он споткнется и упадет, то с меньшей вероятностью сломает шейку бедра по сравнению с малоподвижными людьми", – отметила Чернышова.

Кроме того, возрастной категории граждан рекомендуется соблюдать меры предосторожности и по возможности обезопасить жилое пространство.





Надежда Чернышова врач-терапевт Лучше, если дома пожилые люди будут ходить в туфлях с задниками, а не в шлепанцах. Также стоит убрать ковры, потому что они могут завернуться и человек споткнется. Нужно быть аккуратнее с выступающими порогами. Если есть возможность, их следует убрать.

Ранее была названа наиболее распространенная причина скачков давления у людей старшего возраста. В частности, речь идет о случаях, когда пациенты с гипертонией принимают лекарства только по ситуации или вообще решают их не пить. Отмечается, что если они ежедневно соблюдают назначенное медикаментозное лечение, то давление остается в пределах нормы.

