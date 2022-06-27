Стоматолог рассказала, что нельзя делать при зубной боли

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

При зубной боли не следует загорать или купаться, это может обострить воспалительный процесс, предупредила главный врач сети стоматологических центров Юлия Кржижановская.

"Есть основные правила: любые проявления зубной боли нельзя ни греть, ни охлаждать. <...> Именно поэтому при зубной боли нельзя находиться на солнце и купаться. Это же относится и к посещению бани", – объяснила она в беседе с Общественной службой новостей.

Все эти действия могут еще сильнее усугубить положение, добавила специалист. Она также сделала акцент на том, что при зубной боли следует полностью исключить употребление алкоголя.

Ранее врач-стоматолог Вячеслав Минко сообщил, что использование зубных щеток с жесткой щетиной чревато ухудшением состояния эмали и повышением чувствительности зубов.

Также, по его словам, важно обращать внимание на абразивность паст, в противном случае их использование может закончиться нарушением структуры зубной эмали. Минко уточнил, что оптимальный выбор – паста с RDA-индексом 75 и ниже.