Почти 60% россиян заявили о готовности развивать собственное дело

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Порядка 59% россиян признались, что готовы заняться развитием собственного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании "Росгосстрах".

Уточняется, что 19 из указанных 59% уже предпринимают шаги в направлении открытия бизнеса, а 4% уже занимаются предпринимательством. Всего же из всех опрошенных о наличии своего дела сейчас или в прошлом сообщили только 9% россиян.

Те, кто планируют развитие бизнеса, преимущественно намерены заниматься торговлей: таких оказалось 27%. Почти каждый шестой заинтересован в работе в сфере услуг, а каждый десятый – в сфере строительства и ремонта.

Респонденты также высказались относительно основных препятствий, которые существуют в РФ для предпринимателей. В их числе они выделили большое количество проверок и проблемы с получением кредитов.

Ранее россияне рассказали о своих главных страхах, связанных с работой. Так, свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опрошенных опасаются невыплаты или задержки зарплаты.

