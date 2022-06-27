Почти 60% россиян заявили о готовности развивать собственное дело

Фото: depositphotos/flowertiare
Порядка 59% россиян признались, что готовы заняться развитием собственного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании "Росгосстрах".
Уточняется, что 19 из указанных 59% уже предпринимают шаги в направлении открытия бизнеса, а 4% уже занимаются предпринимательством. Всего же из всех опрошенных о наличии своего дела сейчас или в прошлом сообщили только 9% россиян.
Те, кто планируют развитие бизнеса, преимущественно намерены заниматься торговлей: таких оказалось 27%. Почти каждый шестой заинтересован в работе в сфере услуг, а каждый десятый – в сфере строительства и ремонта.
Респонденты также высказались относительно основных препятствий, которые существуют в РФ для предпринимателей. В их числе они выделили большое количество проверок и проблемы с получением кредитов.
Ранее россияне рассказали о своих главных страхах, связанных с работой. Так, свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опрошенных опасаются невыплаты или задержки зарплаты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: