В России выявили 20 538 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 20 538 новых случаев коронавируса, сообщает Опершатаб. Из них у 2 964 (14,4%) человек заболевания протекало без клинических проявлений.

В Москве зарегистрировали 6 723 новых случая коронавируса, в Московской области – 2 608, в Санкт-Петербурге – 1 298, в Нижегородской области – 3334, в Бурятии – 305, в Брянской области – 277, в Крыму – 258, в Воронежской области – 258, в Свердловской области – 249 и в Забайкальском крае – 234.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 5 451 291 случай коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Адыгее.

За последние сутки по стране подтверждено 599 смертей из-за последствий заражения COVID-19. Умерли за время пандемии 133 282 человека.

Также за последние 24 часа выписали 12 728 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. За весь период наблюдений болезнь перенесли 4 956 714 человек.

Россиян ранее предупредили об опасности фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, за покупку нелегального документа может последовать административная и даже уголовная ответственность.