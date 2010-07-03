В центре Москвы прошла лекция православного священника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В амфитеатре на Хохловской площади прошла лекция православного священника Геннадия Войтишко "О свободе, сексе, наркотиках и рок-н-ролле". Мужчина стоял посреди общественного пространства, получившего прозвище "Яма", и читал лекцию около двух часов.

Самые любознательные сидели ближе к лектору и в основном молча его слушали. А остальная молодежь общалась между собой, но при этом постоянно отвечала на его вопросы.

Как пишет metronews.ru, тема заинтересовала далеко не всех. После лекции священник получил вопросы из "зала", и ответ на один из них вызвал смех даже у зевак.

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