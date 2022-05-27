В России планируют изменить систему капремонта домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В России планируют изменить систему капитального ремонта домов, сообщает газета "Известия".

По информации издания, на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ одобрили законопроект, предлагающий ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ.

Как рассказал депутат ГД Александр Якубовский, предложенная мера поможет проводить работы в той очередности, в которой они необходимы исходя из технического состояния отдельно взятого объекта. В частности, в первую очередь будут ремонтировать наиболее изношенные участки, что увеличит срок службы жилья.

Якубовский также сообщил, что данный проект закона планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.

"[Сейчас] нередко выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент. Это приводит к тому, что эффективность ремонта, причем на средства собственников жилья, не только низкая, но подчас и полностью отсутствует", – сказал он.

В свою очередь, директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова отметила, что действующие региональные программы капремонта были составлены восемь лет назад, их необходимо актуализировать, поскольку состояние домов за это время изменилось.

В конце января правительство России утвердило нового оператора информационной системы ЖКХ. Им стало АО "Оператор информационной системы". Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Оператор займется модернизацией и развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

