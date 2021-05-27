Политех анонсировал научные бои и "Бранч с ученым"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Политехнический музей анонсировал серию событий публичной программы на ближайший уик-энд. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе учреждения.
Совместно с Цифровым деловым пространством (ЦДП) музей в рамках проекта "Большие вопросы" 28 мая проведет научные дебаты на тему "Тотальные данные: контроль или удобство?". Событие пройдет на площадке ЦДП в 19:00. Принять участие в нем можно бесплатно после предварительной регистрации. Для тех, кто не сможет принять участие, организуют прямую трансляцию на YouTube-канале Политеха.
В павильоне "Книги" на ВДНХ 29 мая стартует серия летних встреч в рамках Книжного клуба. Вместе с музейно-выставочным центром РОСИЗО Политехнический музей приглашает познакомиться с произведениями научно-популярной литературы в формате "быстрых свиданий". Мероприятие начнется в 14:00, поучаствовать в нем можно бесплатно после предварительной регистрации, сообщили в Политехе.
На 30 мая намечена традиционная встреча из цикла "Бранч с ученым". Все желающие смогут пообщаться с руководителем Большой норильской экспедиции Николаем Юркевичем. Слушателям он расскажет об итогах научной поездки на полуостров Таймыр, которая состоялась летом 2020 года. Старт мероприятия – в 14:00 в ресторане "Кофе пью". Присоединиться к событию можно бесплатно после предварительной регистрации, рассказали в пресс-службе музея.
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