Умер актер Геннадий Стасенко

Фото: vk.com/kurskdramaru

Умер заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко. Об этом говорится в соцсетях Курского драматического театра имени Пушкина, где служил артист.

Стасенко ушел из жизни 23 мая. Ему был 81 год.

Он родился 6 февраля 1940 года в Тайшете Иркутской области. Артист служил в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького и Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова, также выступал в театрах Котласа и Благовещенска.

В Курском драмтеатре артист сыграл более 90 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов.