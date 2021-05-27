В Союзе садоводов России объяснили, на какие огороды может проникнуть борщевик

Фото: depositphotos/Nightman1965
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала Москве 24, на какие огороды чаще всего проникает борщевик.
"Он неприхотливый сорняк, который может проникнуть на любые огороды, но преимущественно туда, где глинистая и более богатая питательными веществами почва. Хотя и на торфяных почвах растет, но не так часто встречается", – объяснила она.
Специалист порекомендовала дачникам внимательно следить за своим участком, поскольку даже один такой сорняк представляет большую опасность. По словам Вороновой, заметить маленький борщевик могут не все: его часто путают с другими зонтичными растениями.
"У него просто чуть потолще листья и стебли, но человеку, который первый раз его видит, кажется, что все зонтичные одинаковые. На второй год заметить можно, уже ствол будет толстый. Он еще не будет высоким, но уже видно", – сказала эксперт.
По этой причине специалист порекомендовала избавляться от всех зонтичных растений на своем участке.
Ранее юрист Анна Пономарева рассказала, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы, если их земля зарастет тысячелистником, борщевиком Сосновского, мятой полевой, одуванчиком лекарственным и другими сорняками. По словам эксперта, за это есть риск привлечения к административной ответственности и штрафу при условии, что такие растения обнаружили на земельных участках сельскохозяйственного назначения.
Причем санкция предусмотрена за зарастание 50 и более процентов территории. Размер штрафа составляет 500 рублей, если же растение содержит психотропные или наркотические вещества – 4 000 рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: