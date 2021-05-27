В Союзе садоводов России объяснили, на какие огороды может проникнуть борщевик

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Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала Москве 24, на какие огороды чаще всего проникает борщевик.

"Он неприхотливый сорняк, который может проникнуть на любые огороды, но преимущественно туда, где глинистая и более богатая питательными веществами почва. Хотя и на торфяных почвах растет, но не так часто встречается", – объяснила она.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Борщевик хорошо приспосабливается – как тараканы. На плохой земле один-два будут расти, а потом внезапно разрастется целая поляна. А на питательных почвах мгновенно: за два года может все оккупировать.

Специалист порекомендовала дачникам внимательно следить за своим участком, поскольку даже один такой сорняк представляет большую опасность. По словам Вороновой, заметить маленький борщевик могут не все: его часто путают с другими зонтичными растениями.

"У него просто чуть потолще листья и стебли, но человеку, который первый раз его видит, кажется, что все зонтичные одинаковые. На второй год заметить можно, уже ствол будет толстый. Он еще не будет высоким, но уже видно", – сказала эксперт.

По этой причине специалист порекомендовала избавляться от всех зонтичных растений на своем участке.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Все, что имеет крупные листья, похожие на листья борщевика, лучше всего подвергать сомнениям и удалять. Здесь самое главное – иметь не только перчатки и закрытую одежду, важно выкапывать растение не в солнечный день, поскольку сок у борщевика активизируется на солнце, это опасно.

Ранее юрист Анна Пономарева рассказала, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы, если их земля зарастет тысячелистником, борщевиком Сосновского, мятой полевой, одуванчиком лекарственным и другими сорняками. По словам эксперта, за это есть риск привлечения к административной ответственности и штрафу при условии, что такие растения обнаружили на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Причем санкция предусмотрена за зарастание 50 и более процентов территории. Размер штрафа составляет 500 рублей, если же растение содержит психотропные или наркотические вещества – 4 000 рублей.