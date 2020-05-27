Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:09

Отопление в жилых домах Подмосковья отключат 28 мая

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопление в квартирах Подмосковья отключат 28 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя правительства области Евгения Хромушина.

Он рассказал, что отопление в домах было включено повторно 22 мая по просьбам жителей области. Хромушин подчеркнул, что с приходом теплой погоды с 28 мая теплоснабжение будет полностью приостановлено.

"Мы это делаем, понимая, что если чуть-чуть передержать момент, то жители опять будут обращаться к нам, что в квартирах жарко и там невозможно находиться", – сказал Хромушин.

Он пояснил, что при повторном включении отопления вся система теплоснабжения испытывает большую нагрузку. При этом он заверил, что в конце сентября или начале октября система будет полностью подготовлена для планового включения.

Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил включать отопление в зависимости от погоды. Он подчеркнул, что нельзя создавать ситуацию, при которой дети или пожилые люди мерзли бы в своих квартирах.

В Подмосковье вновь включили отопление в домах

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать