Отопление в жилых домах Подмосковья отключат 28 мая

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Отопление в квартирах Подмосковья отключат 28 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя правительства области Евгения Хромушина.

Он рассказал, что отопление в домах было включено повторно 22 мая по просьбам жителей области. Хромушин подчеркнул, что с приходом теплой погоды с 28 мая теплоснабжение будет полностью приостановлено.

"Мы это делаем, понимая, что если чуть-чуть передержать момент, то жители опять будут обращаться к нам, что в квартирах жарко и там невозможно находиться", – сказал Хромушин.

Он пояснил, что при повторном включении отопления вся система теплоснабжения испытывает большую нагрузку. При этом он заверил, что в конце сентября или начале октября система будет полностью подготовлена для планового включения.

Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил включать отопление в зависимости от погоды. Он подчеркнул, что нельзя создавать ситуацию, при которой дети или пожилые люди мерзли бы в своих квартирах.

