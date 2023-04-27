Кардиолог рассказал, как посещать бассейн без вреда для здоровья

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Перед тренировкой в бассейне необходимо посетить кардиолога, а во время плавания стоит обращать внимание на пульс и давление. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-кардиолога Юрия Конева.

Он объяснил, что пульс не должен превышать 120, а давление не может снижаться.

"Во время плавания необходимо следить за своим пульсом и давлением, это может делать каждый человек. Чтобы пульс не повышался выше 120, а давление после плавания не снижалось. Повышаться оно может на 10–20%, но не должно снижаться", – подчеркнул специалист.

По словам эксперта, причины смертей во время плавания в бассейне появляются в связи с недиагностированными ранее нарушениями сердечного ритма.

Ранее кардиолог Евгения Кулакова рассказала, что улучшить состояние во время аритмии иногда можно самостоятельно, но в зависимости от того, как именно изменился ритм, рекомендации будут отличаться. Если частота сердечных сокращений замедлилась и стала меньше 60 ударов в минуту – это брадикардия, отметила врач.

Опасное для жизни состояние при брадикардии возникает, когда головокружение усиливается, появляются эпизоды потери сознания, давление становится ниже 100 на 60, объяснила эксперт.