За сутки в РФ выявили 6 503 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 6 503 новых случая заражения коронавирусом. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По информации медиков, за прошедший день зарегистрировали 33 летальных исхода. Госпитализировали с коронавирусом 1 022 человека. Это на 12,3% меньше, чем 26 апреля.

Увеличение количества госпитализаций выявили в 28 российских субъектах, снижение – в 50 регионах. Побороли инфекцию 7 213 человек. Данный показатель на 4,9% меньше, чем результат, выявленный накануне.

Ранее поступила информация, что новый штамм коронавируса "Арктур" обнаружили в трех образцах жителей Москвы. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот подвариант COVID-19 является самым контагиозным и заразным из всех ранее выявленных разновидностей инфекций.