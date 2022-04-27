ЕК предложила выдавать шенгенские визы через онлайн-платформу

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Еврокомиссия предложила выдавать шенгенские визы через единую онлайн-платформу Евросоюза вне зависимости от страны посещения, сообщает РИА Новости.

Платформа предоставит заявителю все данные по необходимым документам и биометрическим данным, а также сама определит, консульство какой страны будет рассматривать заявку, если гражданин планирует посетить несколько государств.

"Обязательное посещение консульства распространяется только на тех, кто впервые получает визу и должен сдать биометрические данные, а также для тех, чьи биометрические данные уже недействительны", – уточняется в сообщении ЕК.

Посетить консульство также потребуется, если заявитель сменил документ, по которому путешествует.

Предложение Еврокомиссии должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. Ожидается, что создание платформы начнется в 2024 году. Ее запуск запланирован на 2026 год.

Ранее сообщалось, что Албания отменила визы для россиян на сезон отпусков. Упрощенные правила будут действовать с 1 мая по 30 сентября, продолжительность поездки может составить 90 дней.

