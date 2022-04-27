Психолог рассказала, как помочь ребенку восстановиться после ЧП в детсаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Во время психологического восстановления ребенка после серьезного происшествия в детсаду родителям очень важно проводить с ним как можно больше времени, рассказала Москве 24 детский и семейный психолог Наталья Наумова. В целом, по ее словам, период адаптации длится примерно 2,5–3 месяца.
Следует помнить, что у детей очень развито воображение, поэтому ребенок может додумывать о случившемся больше, чем было на самом деле. "В этом плане для детей имеет значение, кто находится рядом с ними в момент их страха. Если это спокойные и уверенные люди, которые о них заботятся, и они чувствуют себя в безопасности, то травматизация будет минимальной. Если в момент ЧП с ребенком встревоженные взрослые – родители, бабушки или воспитатель, которая в панике не может собрать детей, – он может начать домысливать происходящее", – пояснила она.
О психологической травме могут говорить такие признаки, как истерика, ночные кошмары и заикание. При этом ребенок способен скрывать свою взволнованность и никак ее не проявлять, сказала специалист. В этом случае можно взять игрушки, с их помощью задать похожую ситуацию и посмотреть, как он на нее отреагирует.
"В любом случае родителям после возникновения стрессовой ситуации важно поговорить с ребенком об этом. Но вопросы нужно задавать аккуратно. И сказать малышу, что он молодец, очень смелый и храбрый. А мы, взрослые, тебя в обиду не дадим. Необходимо обеспечить ему поддержку, чтобы снизить уровень тревожности. Тогда, возможно, никакой травматизации не произойдет", – отметила психолог.
Также во время адаптации очень важно на 2–3 часа в день оставаться с малышом наедине и давать ему проявить себя. "Тогда в какой-то момент он начнет делиться переживаниями, которые может замалчивать и не готов озвучивать сразу. В диалоге родители поймут его страхи, которые могут развеять", – сказала Наумова.
Родители, которые очень эмоционально реагируют на случившееся ЧП, плачут и не находят себе место, могут оказать на ребенка такое же влияние, как если бы он находился в эпицентре событий, обращает внимание специалист. Поэтому им важно успокоить себя, работать над улучшением ситуации и вспоминать яркие моменты из жизни.
"Это важный фундамент. Когда малыш видит родителей, которые мечутся и не знают, что делать и как быть, он начинает додумывать ситуацию и пытается всех спасти. Он берет на себя функцию взрослого. Конечно, это никакая не помощь, а дополнительное напряжение для взрослых и для самого ребенка. Подобная нагрузка может приводить к различным заболеваниям", – объяснила Наумова.
Если за 2,5–3 месяца родители сами не справились с ситуацией и у ребенка остались ночные кошмары или другие проявления травмы, обязательно нужна помощь психолога. "Иногда необходимо обратиться к неврологу, который пропишет специальные препараты для успокоения", – рекомендует эксперт.
Адаптировать ребенка перед возвращением в детский сад можно, сыграв в него дома: вспомнить самые счастливые дни в садике, расставить столики, поиграть в игрушки.
При этом играть нужно не с другими детьми, а именно с родителями или психологом (взрослым человеком, способным создать спокойную атмосферу). Эксперт добавила, что, если ребенок наотрез отказывается идти в прежний садик, нужно попробовать его сменить. "Если родители видят, что малыш замыкается и отказывается от любого детсада, значит, нужно проводить больше времени на площадках, где можно общаться с другими ребятами", – сказала психолог, отметив, что важно помочь ребенку эмоционально вспомнить то благополучие, которое было до происшествия.
Ранее психолог Екатерина Чапчикова рассказала, что, критикуя и сравнивая своих детей с другими, родители способствуют развитию "синдрома самозванца". В этом случае ребенок перестает ценить победы, а неудачи кажутся катастрофическими. Зачастую из таких детей получаются взрослые, которые боятся устроиться на интересную им работу, так как считают себя недостойными ее.
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