Психолог рассказала, как помочь ребенку восстановиться после ЧП в детсаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Во время психологического восстановления ребенка после серьезного происшествия в детсаду родителям очень важно проводить с ним как можно больше времени, рассказала Москве 24 детский и семейный психолог Наталья Наумова. В целом, по ее словам, период адаптации длится примерно 2,5–3 месяца.

Следует помнить, что у детей очень развито воображение, поэтому ребенок может додумывать о случившемся больше, чем было на самом деле. "В этом плане для детей имеет значение, кто находится рядом с ними в момент их страха. Если это спокойные и уверенные люди, которые о них заботятся, и они чувствуют себя в безопасности, то травматизация будет минимальной. Если в момент ЧП с ребенком встревоженные взрослые – родители, бабушки или воспитатель, которая в панике не может собрать детей, – он может начать домысливать происходящее", – пояснила она.





Наталья Наумова детский и семейный психолог Малыш будет чувствовать, что в этом мире остался один и сам должен справиться с ситуацией. В этот момент он способен сделать какой-то травмирующий его вывод, с которым может прожить всю жизнь либо до момента психотерапии.

О психологической травме могут говорить такие признаки, как истерика, ночные кошмары и заикание. При этом ребенок способен скрывать свою взволнованность и никак ее не проявлять, сказала специалист. В этом случае можно взять игрушки, с их помощью задать похожую ситуацию и посмотреть, как он на нее отреагирует.

"В любом случае родителям после возникновения стрессовой ситуации важно поговорить с ребенком об этом. Но вопросы нужно задавать аккуратно. И сказать малышу, что он молодец, очень смелый и храбрый. А мы, взрослые, тебя в обиду не дадим. Необходимо обеспечить ему поддержку, чтобы снизить уровень тревожности. Тогда, возможно, никакой травматизации не произойдет", – отметила психолог.

Также во время адаптации очень важно на 2–3 часа в день оставаться с малышом наедине и давать ему проявить себя. "Тогда в какой-то момент он начнет делиться переживаниями, которые может замалчивать и не готов озвучивать сразу. В диалоге родители поймут его страхи, которые могут развеять", – сказала Наумова.



Наталья Наумова детский и семейный психолог В норме, если ребенок был очевидцем каких-то страшных событий, на адаптацию уходит 2,5–3 месяца. Если он не восстановился, возможно, наступает патологический момент. Значит, малыш все неправильно истолковал, рядом были взрослые, которые больше занимались не детьми, а попытками справиться с собственной тревогой.

Родители, которые очень эмоционально реагируют на случившееся ЧП, плачут и не находят себе место, могут оказать на ребенка такое же влияние, как если бы он находился в эпицентре событий, обращает внимание специалист. Поэтому им важно успокоить себя, работать над улучшением ситуации и вспоминать яркие моменты из жизни.

"Это важный фундамент. Когда малыш видит родителей, которые мечутся и не знают, что делать и как быть, он начинает додумывать ситуацию и пытается всех спасти. Он берет на себя функцию взрослого. Конечно, это никакая не помощь, а дополнительное напряжение для взрослых и для самого ребенка. Подобная нагрузка может приводить к различным заболеваниям", – объяснила Наумова.

Если за 2,5–3 месяца родители сами не справились с ситуацией и у ребенка остались ночные кошмары или другие проявления травмы, обязательно нужна помощь психолога. "Иногда необходимо обратиться к неврологу, который пропишет специальные препараты для успокоения", – рекомендует эксперт.

Адаптировать ребенка перед возвращением в детский сад можно, сыграв в него дома: вспомнить самые счастливые дни в садике, расставить столики, поиграть в игрушки.





Наталья Наумова детский и семейный психолог То есть примерно моделируем тот распорядок дня. Таким образом, мысленно погружаем ребенка в атмосферу детского сада, благополучия и покоя. Достаточно поиграть вот так 3–4 дня, и малыш будет готов к возвращению.

При этом играть нужно не с другими детьми, а именно с родителями или психологом (взрослым человеком, способным создать спокойную атмосферу). Эксперт добавила, что, если ребенок наотрез отказывается идти в прежний садик, нужно попробовать его сменить. "Если родители видят, что малыш замыкается и отказывается от любого детсада, значит, нужно проводить больше времени на площадках, где можно общаться с другими ребятами", – сказала психолог, отметив, что важно помочь ребенку эмоционально вспомнить то благополучие, которое было до происшествия.

Ранее психолог Екатерина Чапчикова рассказала, что, критикуя и сравнивая своих детей с другими, родители способствуют развитию "синдрома самозванца". В этом случае ребенок перестает ценить победы, а неудачи кажутся катастрофическими. Зачастую из таких детей получаются взрослые, которые боятся устроиться на интересную им работу, так как считают себя недостойными ее.