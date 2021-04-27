Телеканал Москва 24 покажет, каким видят город таксисты, курьеры, риелторы и пекари

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал Москва 24 покажет город с точки зрения людей различных профессий, социальных групп, вероисповеданий в новой программе.

Программа покажет, как устроен день и быт таксистов, курьеров, риелторов и пекарей. Героями также станут рокеры, байкеры, католики, мусульмане, люди с ограниченными возможностями и другие горожане.

Авторы проекта также уделят внимание лайфхакам, маршрутам и досугу различных обитателей Москвы.

Премьера программы "Москва с точки зрения" состоится 30 апреля в 22:10. Следующие выпуски будут показывать еженедельно.