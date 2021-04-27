Фестиваль "Нашествие" пройдет летом в Серпухове

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
Рок-фестиваль "Нашествие" организуют в конце июля – начале августа 2021 года, сообщили организаторы концерта.
"Оргкомитет фестиваля "Нашествие" с радостью сообщает, что в 2021 году "Главное приключение года" состоится 30, 31 июля и 1 августа", – уточнили в пресс-службе радиостанции "Наше радио".
В нынешнем году для проведения мероприятия выбрана новая площадка в подмосковном Серпухове.
В 2020 году фестиваль был заявлен на период с 23 по 25 июля 2021 года. Концерты должны были состояться в Большом Завидове, однако фестиваль был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Организаторы отметили, что ранее приобретенные билеты будут действительны на "Нашествие" в Серпухове.
Рок-фестиваль "Нашествие" проводится с 1999 года.
В январе 2021 года в Дубае состоялся рождественский Big Art Festival российской поп-музыки. Концерты состоялись на открытой площадке у башни "Бурдж Халифа".
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