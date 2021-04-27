Фестиваль "Нашествие" пройдет летом в Серпухове

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Рок-фестиваль "Нашествие" организуют в конце июля – начале августа 2021 года, сообщили организаторы концерта.

"Оргкомитет фестиваля "Нашествие" с радостью сообщает, что в 2021 году "Главное приключение года" состоится 30, 31 июля и 1 августа", – уточнили в пресс-службе радиостанции "Наше радио".

В нынешнем году для проведения мероприятия выбрана новая площадка в подмосковном Серпухове.

В 2020 году фестиваль был заявлен на период с 23 по 25 июля 2021 года. Концерты должны были состояться в Большом Завидове, однако фестиваль был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Организаторы отметили, что ранее приобретенные билеты будут действительны на "Нашествие" в Серпухове.

Рок-фестиваль "Нашествие" проводится с 1999 года.

В январе 2021 года в Дубае состоялся рождественский Big Art Festival российской поп-музыки. Концерты состоялись на открытой площадке у башни "Бурдж Халифа".