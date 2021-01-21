В Дубае прошел фестиваль российской поп-музыки – Рождественский Big Art Festival

Фото: Антон Полежаев

Рождественский Big Art Festival российской поп-музыки прошел в Дубае 7 и 13 января. Сообщается, что организатором мероприятия выступил международный холдинг Berin Iglesias Art.

Концерты состоялись на открытой площадке у башни "Бурдж Халифа", которая считается высочайшим небоскребом в мире. На фестивале выступили Валерий Меладзе, группа "ВИА Гра", Григорий Лепс и Тимати.

Звезды были не только среди выходивших на сцену артистов. Гостями мероприятия стали легенды отечественного и мирового шоу-бизнеса, кинематографа и футбола.

Ранее в январе сообщалось, что москвичи выбрали программу онлайн-мероприятий ВДНХ с помощью голосования проекта "Активный гражданин". 31,43 процента участников опроса высказались за проведение онлайн-экскурсий.

