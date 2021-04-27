Названа польза работы на даче

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Ученые из Университетов Шеффилда и Вирджинии выяснили, что люди, которые занимаются огородом, здоровее других на 6,6%. Об этом сообщает News.ru.

Это связано с тем, что занятия садоводством несут в себе такую же пользу, как езда на велосипеде или бег.

"Садоводы, сажая растения и ухаживания за ними, переключают внимание с самих себя и своих стрессов, расслабляются, восстанавливаются и уменьшают влияние негатива", – рассказала автор исследования, доктор Лорен Чалмин-Пуи.

Она отметила, что для достижения лучших результатов необходимо заниматься огородом регулярно – два-три раза в неделю. Это обеспечит организм постоянными физическими нагрузками.

В исследовании ученых также приводится статистика, согласно которой из шести тысяч британских респондентов 30% занимаются садоводством для здоровья, а 15% – для снятия стресса.

Ранее в Союзе садоводов России рассказали, что можно посадить на даче в апреле. Почву перед посевом семян на рассаду лучше обработать медным купоросом. Особенно это касается томатов и огурцов.

Для этого достаточно одной столовой ложки на ведро воды. Медь защитит рассаду от вредоносных грибов, из-за которых растение может заболеть.